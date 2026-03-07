Harsány - Mi veszi rá az embereket , hogy plasztikai műtéttel átalakítsák arcukat?

Harsányi Levente vizuális nappalijában ezúttal is a hét legmeghökkentőbb hírei kerültek terítékre: Hevesi Kriszta, Lipcsei Péter, Török Tamás és Holl Nándor boncolgatták a bulvár és a sport világának éles váltásait. A beszélgetés Jim Carrey legutóbbi, sokakat megdöbbentő átalakulásával indult, amely kapcsán a vendégek őszintén vallottak a férfi hiúságról, a „vaxmániáról” és a plasztikai beavatkozások határairól. A könnyed hangvétel hamarosan fajsúlyosabb témába csapott át: a műsorban górcső alá vették azt a hazai pályán egyedülálló esetet is, amikor egy NB1-es mérkőzést a ramadán miatt szakítottak félbe. Vajon hol ér véget a tolerancia, és mikortól írja felül a vallás a versenysport szabályait? A vendégek saját sportélményeiken keresztül keresték a választ az elfogadás és a fegyelem közötti kényes egyensúlyra.