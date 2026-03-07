NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Harsány - Mi veszi rá az embereket , hogy plasztikai műtéttel átalakítsák arcukat?

Harsányi Levente vendége ezúttal Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, Holl Nándor színész, Török Tamás zenész és Lipcsei Péter korábbi válogatott labdarúgó volt.

Harsányi Levente vizuális nappalijában ezúttal is a hét legmeghökkentőbb hírei kerültek terítékre: Hevesi Kriszta, Lipcsei Péter, Török Tamás és Holl Nándor boncolgatták a bulvár és a sport világának éles váltásait. A beszélgetés Jim Carrey legutóbbi, sokakat megdöbbentő átalakulásával indult, amely kapcsán a vendégek őszintén vallottak a férfi hiúságról, a „vaxmániáról” és a plasztikai beavatkozások határairól. A könnyed hangvétel hamarosan fajsúlyosabb témába csapott át: a műsorban górcső alá vették azt a hazai pályán egyedülálló esetet is, amikor egy NB1-es mérkőzést a ramadán miatt szakítottak félbe. Vajon hol ér véget a tolerancia, és mikortól írja felül a vallás a versenysport szabályait? A vendégek saját sportélményeiken keresztül keresték a választ az elfogadás és a fegyelem közötti kényes egyensúlyra.

 

 

