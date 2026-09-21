Nagy fölénnyel vezet a kormányzó Egységes Oroszország párt

Ez derült ki a voksok több mint 95%-ának összeszámlálása után. Az orosz elnök az ukrajnai háború iránti támogatás próbájaként értelmezte a szavazást, bár a háborúellenes jelölteket kizárták a választási listáról.
A szavazatok 57,83%-át szerezte meg a Vlagyimir Putyint támogató Egységes Oroszország párt a tegnap lezárult háromnapos orosz parlamenti választásokon.
Ez derült ki a voksok több mint 95%-ának összeszámlálása után. Az orosz elnök az ukrajnai háború iránti támogatás próbájaként értelmezte a szavazást, bár a háborúellenes jelölteket kizárták a választási listáról.