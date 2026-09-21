Giorgia Meloni kormánya korlátozná a külföldi tanulók arányát az olasz iskolai osztályokban

Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy az olasz diákok nem érezhetik magukat kisebbségben hazájukban, az oktatás nem lehetetlenülhet el a bevándorló gyermekek miatt.
A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.
Szigorú oktatási intézkedéseket, a migránshátterű diákok létszámának korlátozását, és a burka iskolai tilalmát jelentette be az olasz miniszterelnök.
Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy az olasz diákok nem érezhetik magukat kisebbségben hazájukban, az oktatás nem lehetetlenülhet el a bevándorló gyermekek miatt.
A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.