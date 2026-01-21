1600 éves titok végére került pont – Így nézett ki valójában Attila és népe

A magyar történelemszemlélet alapkövei mozdulnak meg, amikor az Attila kiállítás a Nemzeti Múzeumban végre kaput nyit a látogatók előtt, szembesítve minket azzal az örökséggel, amelyet a kaviárszagú tudományos körök évtizedekig próbáltak zárójelbe tenni. Az Attila alakját és az európai hunok birodalma dicsőségét bemutató tárlat több mint 400 műtárgyat vonultat fel, köztük olyan aranykincseket és kardokat, amelyek a világ minden tájáról érkeztek haza a Nemzeti Múzeum falai közé. A kiállítás legdöbbenetesebb eleme a hiperrealisztikus arcrekonstrukció, ahol a hajszálanként felhelyezett szemöldökök és a precíz mimikai ráncok révén 1600 év után újra ránk néznek a hunok. Megismerhetjük a különleges koponyatorzítás a hunoknál alkalmazott rítusát is, amely a Kárpát-medencében talált leletek alapján az összetartozás és a társadalmi rang szimbóluma volt. Ez a grandiózus tárlat január 23-tól bizonyítja be, hogy őseink arca nem felejtődött el az idők homályában.