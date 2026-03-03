Robotforradalom Kínában

A sanghaji központú adatgyárban humanoid robotok tucatjai tanulnak nap mint nap. Mérnökök irányítják a mozdulataikat, kalibrálják az érzékelőiket, és úgynevezett „szakértői adatokat” hoznak létre. A cél az, hogy a laboratóriumi prototípusból ipari munkaerő legyen.

A kínai kormány 2025-ös munkajelentésében a mesterséges intelligenciát már a gazdasági növekedés új hajtóerejeként jelölte meg. A humanoid robotok pedig egyre több területen jelennek meg: gyárakban, raktárakban, sőt oktatási intézményekben is.

A globális humanoid-szállítások 2025-re meredeken emelkedtek, a piac meghatározó részét kínai cégek adják. A szervezet egyetlen év alatt több ezer egységet értékesített.A cég vezetése szerint Kína úgynevezett „mérnöki osztalékkal” rendelkezik: az okosjármű-, drón- és szenzorgyártásban felhalmozott tudás most a robotikában térül meg. Az ipari lánc teljes vertikuma - az érzékelőktől a számítási kapacitásig - újrakalibrálható a humanoid fejlesztésekhez.

Közben az oktatás is reagál: Sanghaj szakiskoláiban robotmérnöki programok indulnak, hogy a következő generáció már természetes közegként kezelje a mesterséges intelligenciát.

Az iparági elemzők, köztük a vezető AI-szakértője szerint a humanoid robotok elsősorban nem munkahelyeket vesznek el, hanem az elöregedő társadalmak munkaerő-hiányára kínálnak választ. Kína tehát nemcsak fejleszti, hanem rendszerbe is szervezi a humanoid robotikát: állami stratégia, ipari háttér és oktatási reform egyszerre mozog. A kérdés már nem az, hogy megjelennek-e a gyártósorokon és a raktárakban, hanem az, hogy milyen gyorsan válnak a mindennapok részévé.