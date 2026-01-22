Hódít az elektromos hajózás az Egyesült Államokban

A vízen szinte hangtalanul siklik. Nincs motorzaj, nincs benzingőz, nincs vibráció, csak a hajóteste alatt felcsapó hullámok és a szél hangja. Ez nem egy futurisztikus koncepció, hanem egy sorozatgyártásra szánt elektromos sporthajó. Az új amerikai sportmodell azt ígéri, hogy az elektromos hajózás végre ne kompromisszum legyen, hanem valódi előrelépés.

A hajó fedélzetén minden digitális, a központi érintőképernyő teljesen testreszabható: a vezető maga dönti el, milyen adatokat lát, milyen funkciók legyenek elérhetők egyetlen érintéssel. Egy gombnyomással szabályozható az egyensúlyrendszer, a hajó dőlése, sőt az is, hogy melyik oldalra és milyen karakterű hullámot keltsen a vízisporthoz.

A fejlesztők szerint az azonnal rendelkezésre álló nyomaték nagyobb gyorsulást és stabilabb irányíthatóságot ad, mint a hagyományos benzines meghajtás. A gyártó szerint az elektromos hajók egyik legnagyobb előnye a megbízhatóság. Kevesebb mozgó alkatrész, kevesebb meghibásodás, és nincs szükség szezonvégi téliesítésre sem.

Mitch Lee szerint az elektromos hajók helyzete kedvezőbb, mint az elektromos autóké volt a kezdetekkor. Míg az autóiparban a benzines technológia több mint száz évnyi fejlesztési előnnyel bír, a hajózásban ez az előny jóval kisebb. A benzines hajók drágák, zajosak, és üzemeltetésük sok bosszúsággal jár. Az elektromos meghajtás viszont egyszerre old meg gazdasági, kényelmi és műszaki problémákat. Csendesebb, tisztább, olcsóbban fenntartható – és mindezt teljesítményveszteség nélkül kínálja.

A cég vezetője szerint ezért nem kérdés, merre tart az iparág. Határozott véleménye szerint a szabadidős hajózás, majd idővel a teljes tengeri szektor jövője elektromos lesz. A kérdés pedig már nem az, hogy ez megtörténik-e, hanem az, hogy mikor ér partot ez a forradalom Európában is.