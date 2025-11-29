Unja a közhelyeket? Harsányi Levente normabontó műsorral várja

Ha Ön is Unja a politikai közhelyeket, akkor jó helyen jár, mert Harsányi Levente garancia a felhőtlen szórakozásra. A műsorban Harsányi Leventével és válogatott megmondóemberekkel várjuk a nézőket egy speciális, gluténmentes, normabontó politikai piknikre, ahol a humoré a főszerep, és a politikai közhelyeket messzire elkerüljük.