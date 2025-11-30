Arab feliratok jelentek meg az olasz kórházak nőgyógyászati osztályain

Egyre gyakrabban találhatóak arab nyelvű feliratok az olasz kórházakban. Különösen a nőgyógyászati osztályokon, ahol az Afrikából érkezett bevándorlók egyre több gyermeket szülnek. A nők azonban több éves olaszországi tartózkodás után sem beszélik a nyelvet. Engedély nélkül nem léphetnek ki otthonról, hiszen az elsődleges feladatuk a gyerekek nevelése. A HírTV által megkérdezett baloldali képviselő szerint fel kell készülni arra, hogy egyre több muszlim jön Európába a következő évtizedekben.