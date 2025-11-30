Svenk - Virágzik a magyar filmipar

A tartalomból:

Podhradská Lea Apám lánya című dokumentumfilmje nyerte a Legjobb magyar dokumentumfilm díját a 22. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon. A személyes nyomozásra épülő alkotás a rendező huszonhét éve eltűnt féltestvérének történetén keresztül mutatja meg, hogyan válik egy családon belül az áldozatból bűnbak, és miként formálódnak a feldolgozatlan traumák évtizedeken át tartó titkokká és tabukká. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával készült díjnyertes film december 4-től országosan látható a mozikban!

A Nemzeti Filmintézet fiatal alkotókat támogató programjának Pitch Fórumát nagy érdeklődés övezte, az ígéretes elsőfilmesek teltház előtt mutatkoztak be a Toldi moziban november 21-én. A 2015-ben indított nagy sikerű tehetség program keretében már 31 első film elkészült, köztük az Apám lánya, a Lefkovicsék gyászolnak, a Cicaverzum, a Zanox és a Magasságok és mélységek, három jelenleg forog, és további három gyártás-előkészítésnél tart. Az Inkubátor Program Pitch Fórum zsűrijének döntése alapján idén ősszel Bánovits Ottó, Kotsis Gergely, Szelestey Bianka és Tőkés Anna Lívia filmtervei nyertek, és Budavári Balázs projektje lett a közönségdíjas.

A Bélyeg című film az 1954-es svájci világbajnoki döntőről szól, amit az Aranycsapat a németekkel játszott. A meccset megelőző néhány napban az egész ország a csapat győzelmének szurkol, bajnok lesz-e a magyar válogatott és vele együtt a magyar nép, illetve a kommunista rezsim? A Bélyeg című tévéfilm két nyomdászról szól, akik parancsba kapják, hogy előre készítsenek gratuláló bélyeget a magyar válogatott világbajnoki győzelméhez. Csakhogy a legendás Aranycsapat 1954-ben elveszítette a svájci döntőt. A filmről az alkotók meséltek a Svenk kameráinak!

