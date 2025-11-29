A kijevi dominó elkezdett dőlni, hiszen a hírek szerint belebukott a korrupciós botrányba az elnök legbizalmasabb embere, Zelenszkij kabinetfőnöke, ami világosan jelzi a rendszer rothadását. Miközben a brüsszeli pénzek számolatlanul ömlenek a háborúba, addig Ukrajna vezetői a saját zsebüket tömik, és a nyugati támogatások eltűnése mára mindennapos jelenség lett a frontvonal mögött, ami nem véletlen hiba, hanem rendszerszintű lopás. A mostani korrupciós botrány szálai a legmagasabb szintekig érnek, bizonyítva a teljes morális csődöt.