Egekben az üzemanyagárak! Olaszországban már a 2 eurót karcolja a gázolaj literje

Az olaszországi energiaárak drasztikus emelkedése közvetlen következménye a közel-keleti háborúnak. Mivel az ország az energiaimportra szorul, a gázolaj drágulása azonnal beépül a szállítási költségekbe, ami napokon belül az alapvető élelmiszerek árát is emeli. A pénzügyőrség már vizsgálja a spekulációkat, vagyis az indokolatlan áremeléseket. Ha a helyzet nem javul, a jövedéki adó csökkentésével próbálja a kormány elkerülni az inflációs spirált.