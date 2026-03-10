Egekben az üzemanyagárak! Olaszországban már a 2 eurót karcolja a gázolaj literje

Drasztikus mértékben emelkedtek az üzemanyagárak Olaszországban a közel-keleti háború kitörése óta. Tíz nap alatt 16 százalékkal drágult a gázolaj, amelynek ára több helyen már a 2 eurót is meghaladja. Mivel az olasz áruk 80 százalékát közúton szállítják, az energiaválság azonnali élelmiszerár-emelkedést vetít előre. A kormány vészhelyzeti bizottságot hívott össze és hatósági ellenőrzéseket rendelt el a piaci spekulációk kiszűrésére.
Az olaszországi energiaárak drasztikus emelkedése közvetlen következménye a közel-keleti háborúnak. Mivel az ország az energiaimportra szorul, a gázolaj drágulása azonnal beépül a szállítási költségekbe, ami napokon belül az alapvető élelmiszerek árát is emeli. A pénzügyőrség már vizsgálja a spekulációkat, vagyis az indokolatlan áremeléseket. Ha a helyzet nem javul, a jövedéki adó csökkentésével próbálja a kormány elkerülni az inflációs spirált.