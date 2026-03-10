Kijev bekérette a magyar nagykövetet, miután az ukrán külügyminisztérium súlyos jogsértésekkel vádolta meg a magyar hatóságokat a lefoglalt ukrán pénzszállítók ügyében. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, mindenki azt akarja, hogy véget érjen a borzalom és a vérontás, és senki sem akarja jobban a békét, mint az ukrán nép – jelentette ki Ursula von der Leyen.
A tartalomból:
- Brüsszel évek óta cenzúrázza az online platformokat az amerikai jelentés szerint
- A migráció, a gender és a politikai nézetek témájában is NGO-k ellenőrzi az uniós állampolgárok digitális bejegyzéseit
- A magyar választásokkal kapcsolatos bejegyzések átadására kötelezi az X közösségi platformot egy berlini bíróság
Vendégek:
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője
Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója
Béky Zoltán, a Századvég jogi szakértője
Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet vezető elemzője
Műsorvezető: Ferkó Dániel