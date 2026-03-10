A tartalomból:

- Brüsszel évek óta cenzúrázza az online platformokat az amerikai jelentés szerint

- A migráció, a gender és a politikai nézetek témájában is NGO-k ellenőrzi az uniós állampolgárok digitális bejegyzéseit

- A magyar választásokkal kapcsolatos bejegyzések átadására kötelezi az X közösségi platformot egy berlini bíróság

Vendégek:

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője

Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója

Béky Zoltán, a Századvég jogi szakértője

Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet vezető elemzője

Műsorvezető: Ferkó Dániel