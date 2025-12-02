A Tisza elérte a falat, a Fidesz stabilan vezet

A számok nyelvén is beigazolódott, amit a józan ész már diktált, hiszen G. Fodor Gábor elemzése rámutatott: a 21. Század Intézet mérései alapján stabilan vezet a Fidesz 45 százalékkal, míg a Tisza Párt elérte a növekedési plafont, és 40 százalékon ragadt a politikailag aktívak körében. A stratégiai igazgató szerint a megtorpanás törvényszerű, hiszen a gazdasági terveikről szóló dokumentum kiszivárgása – amely brutális megszorításokat tartalmaz – sokkolta a közvéleményt, és nyilvánvalóvá tette a választók számára, hogy mit kockáztatnak. A felmérés egyértelműen három-párti parlament képét vetíti előre, ahol a Mi Hazánk lehet a harmadik erő, de a lényeg a trend: a kormánypártok a cselekvéssel erősödnek, Magyar Péterék pedig a saját botrányaik súlya alatt görnyednek.