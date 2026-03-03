A rezsipuccs árnyéka vetül a magyar háztartásokra, miután a közel-keleti konfliktus következtében a világpiaci gázár napok alatt 75%-kal emelkedett, miközben az ukrán zsarolás az olcsó üzemanyagellátást veszélyezteti. Lázár János szerint az Európai Bizottság tétlensége és Zelenszkij útonállóhoz méltó viselkedése egyértelműen a magyar fogyasztók ellen irányul, amit a hazai ellenzék asszisztálása tesz lehetővé. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyar Péter cserben hagyta a választóit, hiszen szisztematikusan tagadja a háború okozta valós gazdasági kockázatokat. Ebben a pattanásig feszült helyzetben a Fidesz-KDNP marad az egyetlen politikai garancia, amely képes megvédeni az alacsony gázszámlákat és az üzemanyagárak stabilitását a külső nyomással szemben. A brüsszeli elvárások és a kijevi nyomásgyakorlás közepette a kormány stratégiai ellenállása az utolsó védvonal, amely megakadályozza, hogy a magyar emberek fizessék meg a geopolitikai játszmák árát. Aki ma a zsarolók mellé áll, az a magyar családok biztonságát áldozza fel egy brüsszeli mosolyért.