A Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet rávilágít a modern hadviselés egyik legveszélyesebb eszközére: az energiafegyver gátlástalan használatára. Miközben a műholdfelvételek világosan mutatják, hogy a technikai akadályok csupán fikciók, a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is megerősítette, hogy az ukrán fél egyszerűen „nem hozott döntést” az újraindításról. Ez a politikai zsarolás nem csupán a magyar gazdaság stabilitását veszélyezteti, hanem a Zelenszkij-adminisztráció részéről egy tudatos beavatkozási kísérlet a magyar választási folyamatokba. Orbán Viktor szerint a stratégiai nyugalom mellett most határozott ellenintézkedések szükségeltetnek, hiszen a közel-keleti lángok miatt egekbe szökő világpiaci árak mellett egy ilyen blokád felér egy merénylettel. ű

Amikor a Hormuzi-szoros bizonytalansága miatt amúgy is pattanásig feszült a piac, a szárazföldi útvonal elvágása nem hiba, hanem kíméletlen stratégiai döntés. A kormánypárti elemzések szerint a cél világos: az energiakrízis kiprovokálásával próbálják helyzetbe hozni a brüsszeli és kijevi érdekeket kiszolgáló ellenzéket. A magyar kormány azonban nem hagyja, hogy a rezsibiztonság a szomszédos ország politikai játszmáinak túszává váljon.