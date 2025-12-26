Brüsszel terve szerint 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak

Mráz Ágoston Sámuel részletezte: a brüsszeli terv szerint 30 ezer migránst kellene befogadnia hazánknak.



A XXI. század intézet stratégiai igazgatója megerősítette: a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretét célozta meg, így próbálják meg manipulálni őket.

G. Fodor Gábor kiemelte: a Fidesz eddig is elutasította az illegális bevándorlást, így, ha 2026-ban is marad a jelenlegi kormányzat, biztos, hogy továbbra is elutasítják a brüsszeli migrációs paktum bevezetését.