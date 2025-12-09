Déri Stefi visszatér: új lendület a Hír TV képernyőjén

A jobboldali médiavilág egyik legfontosabb híre, hogy több mint 3 év után visszatér a képernyőre Déri Stefi, aki a Hír TV népszerű vitaműsora, a Komment házigazdájaként folytatja pályafutását. A Megafon véleményvezére számára a mostani időzítés nem véletlen: a közeledő 2026-os választás kiélezett helyzetében a konzervatív értékek határozott képviselete és a politikai vita fontossága minden eddiginél nagyobb súllyal esik latba, amit ő új lendülettel és a tőle megszokott őszinteséggel kíván közvetíteni a nézők felé minden hétköznap este.

Déri Stefi – Vitára fel!

Déri Stefi nem árul zsákbamacskát: a megtisztelő felkérésre azért mondott igent, mert érzi a feladat súlyát. Bár az elmúlt években az online térben harcolt, a televíziós stúdió miliője nem ismeretlen terep számára, mégis izgatottsággal lép a kamerák elé.

A műsorvezető ígérete szerint a dinamika változik: személyisége garancia arra, hogy a közéleti viták nem lesznek unalmasak. A cél a tisztánlátás segítése egy olyan időszakban, amikor óriási a verseny a figyelmünkért. A Komment stúdiójában a jobb- és baloldal érvei csapnak össze, Déri Stefi pedig gondoskodik róla, hogy a nézők minden információt megkapjanak a döntéshez.