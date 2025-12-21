NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„Ezek egyfajta mosolygó gyilkosok” – Halkó Petra éles kritikája az uniós vezetésről

Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a HírTV Vezércikk Café című műsorában „mosolygó gyilkosoknak” nevezte az Európai Unió jelenlegi vezetőit. Véleménye szerint az uniós elit döntéseivel – vagy éppen a döntések elmulasztásával – az európai polgárok biztonságát és jövőjét kockáztatja a jelenlegi válsághelyzetben.

Az elemző adásunkban rámutatott, hogy az Európai Unió jelenlegi politikai, gazdasági és biztonsági válsága nem magától alakult ki. Ez azoknak a vezetőknek a következménye, akik hibás döntéseket hoztak, vagy nem cselekedtek időben.

 

 

