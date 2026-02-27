Sorra tűnnek el a megyei lapok az egyik legnagyobb közösségi oldalról

Egy Reddit-bejegyzés szerint felhasználói bejelentés miatt lépett a Facebook. A poszt írója úgy értesült, hogy a háborús fenyegetések megjelenítése miatt jelentették fel a Mediaworks-öt. A három érintett megyei portál közlése szerint a Meta indoklás nélkül szüntette meg a Facebook-oldalakat, megítélésük szerint súlyosan sérti a sajtószabadságot.

Dávid Dóra, a Tisza Párt EP- képviselője korábban a Facebookot működtető Meta jogtanácsosa volt. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség vezetője elfogadhatatlannak nevezte a lépést.