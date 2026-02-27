Zuglói ingatlanpanama és politikai maffia

A korrupció Zuglóban nem csupán elméleti felvetés többé, hanem a fülünkkel hallható realitás, köszönhetően annak a kiszivárgott hangfelvételnek, amelyen a kerület sorsát irányító helyi politikusok tárgyalják meg a nyilvánosság elől gondosan elrejtett kétes üzelmeik részleteit. A hanganyag tanúsága szerint a baloldali korrupciós botrány szálai messzire nyúlnak, ahol a zuglói ingatlanpanama csak a jéghegy csúcsa, a háttérben pedig kenőpénzek és jutalékok hálózzák be a döntéshozatalt.