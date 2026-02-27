Külföldről felépített párt és a fehér por titka

A Tisza Párt elnöke ismét a számára jól ismert „áldozati pózba” menekült, miután kiderült, hogy a hangzatos ígéretek mögött egy drogos buli emlékei kísértik a múltját. Bár Magyar Péter állítása szerint csupán a volt barátnője által tőrbe csalt statiszta volt, aki „nem nyúlt semmihez”, a Blikknek nyilatkozó szemtanúk egészen más képet festenek a felelősség alól kibújni vágyó politikusról. A gyanúsan jól szervezett és külföldről felépített kampánygépezet most minden erejével a „lejárató akció” narratíváját sulykolja, miközben a tények makacs dolgok: a fehér por és az alkohol nem egy politikai vitafórum, hanem egy zavaros éjszakai élet kiegészítői voltak.