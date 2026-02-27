A legrosszabb forgatókönyv vált valóra: az ukrán ígéretek ellenére Ukrajna elzárta a csapot, és leállította az olajszállítást a Barátság vezetéken. Ez a lépés nem csupán technikai kérdés, hanem nyílt energetikai zsarolás, amely közvetlenül veszélyezteti a magyar és a szlovák gazdaság stabilitását. Orbán Viktor és Robert Fico közös fellépése világossá teszi: nem hagyjuk, hogy a magyar családok fizessék meg a háborús pszichózis árát.
A Barátság kőolajvezeték elnevezése ma már keserű iróniának tűnik, miután Ukrajna elzárta a csapot, semmibe véve a korábbi nemzetközi megállapodásokat. A kijevi vezetés technikai problémákra hivatkozik, ám a magyar-szlovák vizsgálóbizottság bebocsátásának elutasítása önmagáért beszél: ha nincs titkolnivalójuk, miért félnek az ellenőröktől? Ez a szisztematikus olajszállítási stop egyértelműen politikai fegyver, amellyel a békepárti országokat próbálják büntetni a fegyverszállítások elutasítása miatt.