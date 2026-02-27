Kijev zsarol, a Medián hamisít, a kormány viszont az igazság végére jár

A politikai játszmák legveszélyesebb szakasza kezdődött el, ahol a tét már nemcsak a presztízs, hanem a magyar családok energiabiztonsága is. Orbán Viktor és Robert Fico szövetsége egy olyan magyar-szlovák vizsgálóbizottság felállításáról döntött, amely végre tiszta vizet önthet a pohárba a Barátság kőolajvezeték kapcsán, leleplezve a kijevi technikai kifogások tarthatatlanságát. Miközben az ukrán fél a nagykövet-berendelés eszközével próbálja eljátszani a sértettet, a háttérben egy összehangolt, bármire képesek típusú nyomásgyakorlás zajlik hazánk ellen. Ezzel párhuzamosan a hazai közvélemény-kutatási piacon is kitört a botrány: a Medián lebukott, hogy hamisított adatokkal és tudatos manipuláció alkalmazásával próbálta mesterségesen feltornászni a Tisza Párt népszerűségét.