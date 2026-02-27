Több órás élő műsorfolyammal készül a Hír TV a szombati Háborúellenes Gyűlésre

A háborúból még az elején ki kell maradni.

- jelentette ki a miniszterelnök a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor elmondta, hogy ha már belekeveredett valaki a konfliktusba, abból nem lehet kijönni.

A rendezvénysorozat szombaton Esztergomban folytatódik. Velkovics Vilmos, a Hír TV tudósítója elmondta, hogy az elmúlt időszak eseményei miatt most kiemelten fontos lett a gyűlés. A helyszínen ott lesz Szabó Réka is, aki élő bejelentkezésekkel és izgalmas interjúkkal fogja színesíteni a műsort. A rendezvényen ismét felszólal a miniszterelnök, aki a közönség kérdéseire is válaszolni fog, Orbán Viktor beszédét ezúttal Gulyás Áron és vendégei fogják elemezni.

A Hír TV élő közvetítése 10:30-kor kezdődik, amelyet a csatorna közösségi média oldalain is figyelemmel kísérhetnek majd.