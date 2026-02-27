Hallgatnak a tiszás „szakértők”

A Tisza Párt jelöltjei bravúros technológiát fejlesztettek ki a választói bizalom elnyerésére: a válaszok helyett menekülés és a stratégiai kussolás művészetét. Legyen szó Bódis Krisztina 775 milliós elszámolási rejtélyéről vagy a „rákkutató” férj hatósági bírságairól, az új politikai elit tagjai hirtelen a némasági fogadalom leglelkesebb hívévé válnak. Az érdemi választ nem adnak attitűd mögött felsejlik a kényelmetlen igazság, amitől még a leggyorsabb terepfutókat is megszégyenítő módon igyekeznek távolodni.