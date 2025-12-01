NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Felbukkant egy új influenzavariáns a H3N2, a vírus egy eddig ismeretlen mutációja

Az aktuális légzőszervi betegségek szezonjában az új H3N2 influenzavariáns megjelenésére hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós virológus a HírTV napindító című műsorának hétfő reggeli műsorában. Jelenleg a légzőszervi betegségek túlnyomó többségét még mindig a koronavírus okozza. Ez a tendencia pedig várhatóan az újév környékén fordul meg, amikor a fertőzések okozta rosszulétek többségét majd az influenza okozza.

Az új, gyorsan terjedő influenzavariáns, méghozzá a H3N2 miatt a szokásosnál súlyosabb influenzaszezonra van kilátás, de hogy mennyire kell aggódni, illetve egyáltalán hogyan is készüljünk föl arra, ami most ránk vár a következő időszakban, arra Rusvai Miklós virológus adott választ.

 

 

