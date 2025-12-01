Szijjártó Péter: Ez ugyanaz a csapat, ami már egyszer úgy csődbe vitte Magyarországot

Szijjártó Péter: ",,Ami egyszer Gyurcsány Ferenc volt, aztán Bajnai Gordon lett, aztán majdnem Jakab Péter volt, aztán Márki-Zay Péter lett, az most Magyar Péter. Itt semmi új nincs a nap alatt. Ugyanaz a baloldali massza, ugyanaz a baloldali világ, ami egyszer bölcs szavazással, aztán közös lista állítással, aztán közös jelöltekkel, most éppen egy új párttal próbál szerencsét a választáson, ez ugyanaz a csapat. Ez ugyanaz a csapat ami már egyszer úgy csődbe vitte Magyarországot, hogy alig lehetett belőle kijönni, ez az a csapat, ami háborúba akarta vinni Magyarországot és akarja vinni Magyarországot, ez az a csapat, ami be akarta és be is akarja engedni a migránsokat az országba, ez az a csapat, aki ránk akarja erőltetni a gender LGBT vagy LMBT vagy hogy hívják ezt, ideológiát, ez az a csapat, ami adót akar emelni."