NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKultúra
Advent – A várakozás időszaka

Advent – A várakozás időszaka

A Napindítóban Fülöp Ákos atya beszélt az adventi időszakról.

Vágólapra másolva!

Teljes videó:

 

 

Továbbiak a témában