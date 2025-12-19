Kaviár bent, könnygáz kint: a Komment vendégei ízekre szedték a brüsszeli képmutatást

A feszült hangulatú EU-csúcs és az utcákon tomboló erőszakos gazdatüntetések adják a Komment mai vitájának a gyújtópontját. A stúdió vendégei egyetértettek abban, hogy a brüsszeli elit elszakadása a valóságtól mára kritikussá vált. A politikusok a lángoló traktorok árnyékában hoztak döntéseket, miközben odakint a rendőrök vízágyúval oszlatták a tömeget. A műsorban részletesen elemeztük, hogyan alakulhatott ki totális káosz az utcákon az uniós negyed szívében. A látványos kontraszt a bent zajló fogadások és a kinti csatatér között mindent elmond a jelenlegi helyzetről.