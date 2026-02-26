ÉLŐ: Rendkívüli bejelentések a Kormányinfón – Kövesse nálunk!

A mai tájékoztató kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a kormány az elmúlt napokban több fontos stratégiai kérdést is tárgyalt, köztük az Ukrajna felőli olajblokád hatásait, a Brüsszelből érkező katonai és politikai nyomásgyakorlást, valamint a legújabb gazdaságvédelmi intézkedéseket. A miniszter várhatóan reagál az ellenzéki térfélen zajló eseményekre és a magyar választási kampányba való külföldi beavatkozási kísérletekre is.