Hadházy Ákos a HírTV-ből értesült a körzetét érintő kétes ügyletekről

Igazat mond a HírTV - így kezdte bejegyzését Hadházy Ákos. A baloldali politikus közösségi oldalán arról az esetről ír, amelyben a Célpont egy korrupciógyanús esetről rántja le a leplet. A képviselő közösségi oldalán alátámasztotta, hogy valóban kötött a kerületi cég kétes szerződéseket.

A Célpont című műsorunkban lepleződött le, hogy vizsgálat folyik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel összefüggésben. Erről egy kiszivárgott hangfelvételen beszélget egymással egy volt zuglói tisztségviselő és egy helyi önkormányzati dolgozó.

Az ügy kirobbanása előtt, majd utána is szerettünk volna kérdéseket feltenni az ügyben a kerület polgármesterének, azonban Rózsa András nem adott érdemi választ. Inkább perrel fenyegetőzött.

