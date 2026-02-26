Több mint 500 háztartás maradt fűtés nélkül Zaporizzsjában az orosz dróntámadás után

Orosz drónok világították be Kijev és más ukrán városok egét az éjszaka folyamán. A kijevi hatóságok tájékoztatása szerint a város három kerületében több épület megrongálódott a lezuhant rakéták és drónok által okozott törmelékek miatt. Továbbá az éjszakai orosz rakétatámadások több lakóépületet leromboltak és körülbelül 20 embert megsebesítettek a keleti és déli régiókban. A szirénák hangja sem hagyott alább az éjszaka folyamán, aki tehette, a föld alá menekült.

Kijev után Harkivot érték ballisztikus rakéták, ahol 14-en megsebesültek a támadások következtében. A helyi hatóságok a lángok megfékezésével küzdöttek, miután több lakóépületben is tűz ütött ki, továbbá egy gázvezetéket is ért találat.

Zaporizzsjában sem hagytak alább a támadásokkal az éjszaka folyamán. A régió egyik vezetője szerint 19 lakóépületet, 4 vállalatot, és két bevásárlóközpontot ért találat. A támadások következtében reggelre több mint 500 ház maradt fűtés nélkül, a lakosok pedig egyre kevésbé hisznek a háború lezárásában.

A több éve tartó háborúban továbbra is mindennaposak a dróntámadások, az ENSZ adatai szerint a harcok kezdete óta több mint 15 ezer civil halt meg, a sebesültek száma pedig meghaladja a 41 ezret.