Több mint 500 háztartás maradt fűtés nélkül Zaporizzsjában az orosz dróntámadás után

Továbbra is folytatódnak az orosz dróntámadások Ukrajna ellen. A négy éve tartó háború következtében több tízezrek vesztették életüket, milliók kényszerültek lakóhelyük elhagyására, és egész városrészek váltak lakhatatlanná. A frontvonal közelében települések sora szenvedett súlyos pusztítást, miközben a konfliktus lezárása felé nem történt érdemi előrelépés. Az újabb orosz dróntámadásban több lakóépület kigyulladt, egy gázvezeték megrongálódott, illetve több bevásárlóközpontban kár keletkezett.
Orosz drónok világították be Kijev és más ukrán városok egét az éjszaka folyamán. A kijevi hatóságok tájékoztatása szerint a város három kerületében több épület megrongálódott a lezuhant rakéták és drónok által okozott törmelékek miatt. Továbbá az éjszakai orosz rakétatámadások több lakóépületet leromboltak és körülbelül 20 embert megsebesítettek a keleti és déli régiókban. A szirénák hangja sem hagyott alább az éjszaka folyamán, aki tehette, a föld alá menekült.
Kijev után Harkivot érték ballisztikus rakéták, ahol 14-en megsebesültek a támadások következtében. A helyi hatóságok a lángok megfékezésével küzdöttek, miután több lakóépületben is tűz ütött ki, továbbá egy gázvezetéket is ért találat.
Zaporizzsjában sem hagytak alább a támadásokkal az éjszaka folyamán. A régió egyik vezetője szerint 19 lakóépületet, 4 vállalatot, és két bevásárlóközpontot ért találat. A támadások következtében reggelre több mint 500 ház maradt fűtés nélkül, a lakosok pedig egyre kevésbé hisznek a háború lezárásában.
A több éve tartó háborúban továbbra is mindennaposak a dróntámadások, az ENSZ adatai szerint a harcok kezdete óta több mint 15 ezer civil halt meg, a sebesültek száma pedig meghaladja a 41 ezret.