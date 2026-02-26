Deák Dániel kezében a bizonyíték a közvélemény-kutatási csalásról

A közvélemény-kutatások világa ma már nem a valóság leírásáról, hanem annak gátlástalan alakításáról szól, ahogy azt a Medián valódi mérése körüli botrány is bizonyítja. Deák Dániel leleplezése szerint a közzétett adatok nem hibásak voltak, hanem tudatos adat-hamisítás áldozatai, amellyel a kisebb ellenzéki pártok bázisát próbálták megsemmisíteni a Tisza Párt javára. Ez a fajta politikai manipuláció a választók megtévesztésének legmagasabb szintje, ahol a statisztikai bűvészmutatványok mögött a „győzteshez húzás” pszichológiai fegyverét vetették be.

Olyan ez, mint a hamis étlap a vendéglő előtt, amelyen ötezer forintos bélszínt ígérnek, de az asztalnál kiderül, hogy csak egy rágós parizer jutott a tányérra, és az is csak a szomszéd jóvoltából. A meghamisított adatok nem csupán szakmai hibák, hanem a demokrácia alapjait kikezdő beavatkozási kísérletek, amelyek a Tisza felé terelték a gyanútlan állampolgárokat egy olyan lufit fújva, amely a valódi számok láttán azonnal kipukkad. A kérdés már csak az, hány hasonló „megrendelt” igazság lapul még a szerkesztőségek fiókjaiban, várva a megfelelő pillanatra.