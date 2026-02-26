NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kettős mérce az erőszak megítélésében: a tiszás propagandasajtó mélyen hallgat a megvert aktivistáról

Látványos médiacsend borzolja a kedélyeket a magyar belpolitikában. Deák Dániel elemző a HírTV Vezércikk című műsorában hívta fel a figyelmet arra a döbbenetes esetre, melynek során brutálisan bántalmaztak egy kormánypárti aktivistát, ám az esetről a magát függetlennek nevező sajtó mélyen hallgat.

Az elemző szerint a politikai motivációjú erőszak ilyen szintű elhallgatása súlyos kettős mércére vall: míg a legkisebb vélt jogsértést is felnagyítják a kormányoldallal szemben, addig a valódi vérontás és fizikai bántalmazás nem lépi át az ingerküszöbüket, ha az áldozat nem az ő politikai táborukhoz tartozik.

