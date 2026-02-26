Három hatalmas nem – Orbán Viktor mögött felsorakozott az ország

A nemzeti petíció sikere elemi erővel söpör végig az országon, hiszen már félmillióan juttatták vissza válaszaikat, ami acélos pajzsot jelent a kormánynak az európai viták során. Vitályos Eszter kiemelte, hogy ez a részvétel lehetővé teszi a három nagy nem kimondását: nemet mondunk a háborúra, Ukrajna pénzelésére és a brutális rezsiemelésre. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ez a segítség elengedhetetlen számára, hiszen így a magyar emberek akaratára hivatkozva védheti meg a magyar családok életszínvonalát a nemzetközi nyomással szemben.