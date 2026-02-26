Eluralkodott a bizonytalanság ebben a városban

Kijevben az idei tél nemcsak a mínusz húsz fokos hidegről szólt, hanem a sötétségről és a bizonytalanságról is, mivel az orosz hadsereg hónapok óta támadja Ukrajna energiahálózatát, és lakóházak ezrei maradnak napokra vagy akár hetekre fűtés és áram nélkül.
Sokan a menekülés lehetőségét mérlegelik, de vannak családok, amelyek úgy döntenek: maradnak, bármi áron.
Most egy háromgyermekes kijevi család történetét mutatjuk be, akik a legnagyobb viszontagságok ellenére is kitartanak, és azt mondják, csak akkor hagyják el a várost, ha az orosz csapatok tíz kilométerre megközelítik Kijevet.