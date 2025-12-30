Lehullt a lepel a Tisza Párt tervéről: Így nyúlnának a pénztárcánkba "átrendezés" címszóval

A közéletet ismét felkavarta Lengyel László, aki a Tisza Párt szakértőjeként arról értekezett, hogy kormányváltás esetén nem klasszikus megszorításra, hanem a jövedelmek átrendezése nevű manőverre lenne szükség, ami a tapasztalt választópolgárok fülében csupán a pénz elvételének elegánsabb szinonimája. A nemzetközi fronton sem nyugodtabb a helyzet, hiszen Dmitrij Medvegyev a Putyin rezidenciája elleni támadás után nyomdafestéket nem tűrő, brutális hangnemben üzent Kijevnek. A belpolitikai cirkusz harmadik felvonásaként pedig Magyar Péter Szily Nórát védi, miután a műsorvezetőt kereszttűzbe vették a vele készült, sokak szerint alákérdezős interjú miatt, így a Tisza elnöke most a védelmező szerepében tetszelegve próbálja menteni a menthetőt.