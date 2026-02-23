Európa-liga izgalmak, kézilabda-diadal és kosárlabda-ünnep a Lelátóban

A Lelátó stúdiójában ma a magyar sport legfrissebb sikereit és izgalmait elemezzük kíméletlen őszinteséggel. Bár a Ferencváros minimális vereséget szenvedett Bulgáriában, a visszavágón még bármi megtörténhet a Ludogorec ellen a labdarúgó Európa-ligában, ha a hazai pálya ereje mellénk áll. Eközben a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében mindhárom magyar csapat győzelemmel zárt, ismét helyretolva az európai erőviszonyokat. A hazai kosárlabda szerelmesei is joggal ünnepelhetnek, hiszen a Szolnoki Olajbányász magabiztos játékkal hódította el a Zsíros Tibor Kosárlabda Magyar Kupát. A nemzeti büszkeségünk mellett azonban a legnehezebb próbatétel még hátravan: a férfi válogatott a világsztárokkal teletűzdelt Franciaország ellen készül a pályára lépni.