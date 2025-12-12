Miért próbál folyamatos háborút vívni az Európai Unió külső és belső vélt ellenségeivel? 

Miközben az Unió egyre nyíltabban háborúra készül közben nem teljesen egyértelmű ki ellen, hiszen gazdasági téren saját tagállamait is támadja Brüsszel. Megengedhető-e hogy kiskapukat kinyitva hozzanak olyan döntéseket Európában, amiknek köszönhetően nem csak megsarcolnák Magyarországot is, de a valós háború veszélyét is megteremtik?
Komment című vitaműsorunk vendégei:
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer
Brenner Koloman - országgyűlési képviselő, Jobbik
Lukács Adorján - elemző