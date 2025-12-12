Sztojka Attila bejelentette: 27 milliárd forint a roma nők foglalkoztatására

A kormányzat ismét lépett a munkaerőpiaci feszültségek enyhítése érdekében. Sztojka Attila jelentette be az újabb, hiánypótló intézkedést. A célcsoport ezúttal a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők közössége. A program fókuszában az ő egészségügyi foglalkoztatása és képzése áll. A Nő az esély a közszolgáltatásokban elnevezésű projekt 27 milliárd forintból gazdálkodik. Ez hatalmas segítség a munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyre, ahol minden dolgos kézre szükség van. A polgári keresztény konzervatív kormányzat ezzel ismét bizonyítja, hogy rászorulóból támogató emberré lehet válni a megfelelő segítséggel.