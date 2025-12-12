Magyar Péter, a gyermekvédelem „hősének” „titkos” jelentése már évek óta publikus

Magyar Péter egy "titkos" gyermekvédelmi jelentést hozott nyilvánosságra, de a Belügyminisztérium közlése szerint ez a jelentés már 2021-ben minden gyermekvédelmi intézmény rendelkezésére állt, és a szakemberek régóta dolgoznak vele. A titkosságra vonatkozó állítás hazugság
Magyar Péter hitelességét a gyermekvédelem ügyében a volt felesége, Varga Judit korábbi nyilatkozatai kérdőjelezik meg a gyermekeikkel szembeni állítólagos verbális abúzusról
A "szeretet" és a stílus:
A Tisza Párt hívei részéről érkező gyűlöletáradat figyelhető meg a közösségi médiában. Példát hoznak fel arra, hogy a Tisza Párt támogatói trágár és tiszteletlen módon szólaltak fel Lázár János nyilvános fórumán, amit a politikus higgadt fellépéssel kezelt
Monitor című műsorunk pénteki adásának további tartalmából:
Az adásban Kovács András újságíró és Haraszti Gyula elemző, valamint László András (Fidesz EP-képviselő) volt a vendég.