Magyar Péter, a gyermekvédelem „hősének” „titkos” jelentése már évek óta publikus

Magyar Péter hitelességét a gyermekvédelem ügyében a volt felesége, Varga Judit korábbi nyilatkozatai kérdőjelezik meg a gyermekeikkel szembeni állítólagos verbális abúzusról

A "szeretet" és a stílus:

A Tisza Párt hívei részéről érkező gyűlöletáradat figyelhető meg a közösségi médiában. Példát hoznak fel arra, hogy a Tisza Párt támogatói trágár és tiszteletlen módon szólaltak fel Lázár János nyilvános fórumán, amit a politikus higgadt fellépéssel kezelt

Monitor című műsorunk pénteki adásának további tartalmából:

Az a bizonyos spanyolviasz: Magyar Péter megtalálta a nagyon titkos jelentést, amiből már négy éve dolgoznak a gyermekvédelem rendszerében.

Háborúpártiak akcióban: a NATO főtitkára azzal riogat, hogy Oroszország 5 éven belül megtámadja a NATO-t. Szijjártó szerint Rutténak elment az esze

Teljes beismerés: a svéd szakminiszter kijelentette: azért kell Magyarországon Tisza-kormány, hogy beléptethessék Ukrajnát az Európai Unióba...

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodik az Unió akkor, amikor az orosz vagyont valamilyen módon megpróbálja odaadni Ukrajnának – reagált az uniós döntésre a Monitorban a Fidesz EP-képviselője. László András kiemelte: Belgium azért nem akarja ezt megtenni, mert a háború végével mintegy 140 milliárd eurót kellene visszafizetnie Oroszországnak. Éppen ezért próbál a közösség nyomást gyakorolni az országra – tette hozzá a politikus.

Az adásban Kovács András újságíró és Haraszti Gyula elemző, valamint László András (Fidesz EP-képviselő) volt a vendég.