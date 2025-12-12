Szombaton élőben közvetítjük a mohácsi eseményt, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond

A kormánypárti politikusok mellett jelen lesz Orbán Viktor miniszterelnök, aki a korábbiakhoz hasonlóan, ismét interjút ad. A kormányfő várhatóan érinti a háború kérdéskörét és az egyre fokozódó brüsszeli pszichózist.

Munkatársaink megszólaltatják a gyűlés legfontosabb vendégeit, valamint a helyszínre érkező politikussal készítenek interjúkat a hazánkat érintő legjelentősebb kérdésekről.

Csatornánk szombaton 10.30.-tól élő elemző műsorral készül, aminek háziasszonya M. Dobos Marianne lesz, aki elemző vendégekkel várja a nézőket.