Már a mikulás is kukacos - legalábbis Hajdúböszörményben

Van zsákjában minden jó, kukacos csoki, mogyoró. Férgek másztak a gyerekeknek adott csokimikuláson. Hajdúböszörmény tiszás polgármestere mossa kezeit és nem kéri a virgácsot.
Férges lett a tiszás csokimikulás Hajdúböszörményben. A város polgármestere egy kis extrával lepte meg az édességre vágyó helyi gyerekeket. Amíg a szülők a felelősöket keresik, Göröghné Bocskai Éva inkább Magyar Péter wellness-frakcióülésére utazott. Nagyon úgy fest, a gyerekek egészsége gyorsan háttérbe szorul, ha közben lehetőség nyílik a pártvezér fényében sütkérezni.
Hogy kicsoda Göröghné Bocskai Éva, az a Célpont adásából kiderül.