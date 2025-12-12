Már a mikulás is kukacos - legalábbis Hajdúböszörményben

Férges lett a tiszás csokimikulás Hajdúböszörményben. A város polgármestere egy kis extrával lepte meg az édességre vágyó helyi gyerekeket. Amíg a szülők a felelősöket keresik, Göröghné Bocskai Éva inkább Magyar Péter wellness-frakcióülésére utazott. Nagyon úgy fest, a gyerekek egészsége gyorsan háttérbe szorul, ha közben lehetőség nyílik a pártvezér fényében sütkérezni.

Hogy kicsoda Göröghné Bocskai Éva, az a Célpont adásából kiderül.