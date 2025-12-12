Modern idegsebészeti eljárások Magyarországon

Dr. Viola Árpád a Manninger Jenő Országos Baleseti Intézetben hagyományos eljárással, ezúttal robot segítsége nélkül végzett sikeres dupla porckorongműtétet. Három bolgár orvos követte figyelemmel a beavatkozást, akik azért érkeztek az intézetbe, hogy a rutinos sebésztől tanuljanak. Az operáció során a gerincet a hasfal felől közelítik meg. Ez az eljárás kíméletesebb a beteg számára, azonban nagy tapasztalatot, széleskörű anatómiai jártasságot kíván a sebész részéről.

