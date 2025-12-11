Brüsszel a saját farkába harapott: üdv a klubban, belgák!

Ma este a Vezércikk stúdiójában garantáltan nem fogjuk vissza magunkat. Kiderült ugyanis, hogy Brüsszel már nem válogat az eszközökben, és a sajátjait is felfalja reggelire. A hírhedt Ursula von der Leyen ezúttal a belga kormányfőt szorongatta meg egy sötét sarokban. A zsarolás tárgya természetesen az uniós hitel Ukrajnának, amihez ha nem tapsolnak lelkesen, akkor jön a büntetés. A belgák most végre megtapasztalhatják azt a "törődést", amit mi már régóta ismerünk. Üdv a klubban, kedves barátaink. Eközben Amerikából nézve Európa lecsúszása már nem jóslat, hanem ténykérdés, és ők nem finomkodnak a jelzőkkel. Itthon sem unalmas az élet, hiszen a Szőlő utcai ügyben az ügyészség újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozta a botrányos gyermekvédelmi eset kapcsán. A hab a tortán pedig a Tisza-csomag, ami brutálisan megsarcolná az időseket, elvéve tőlük a tiszteletet és a pénzt is. Ma este mindent kiteregetünk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.