Édes összefogás az autizmussal élő gyermekekért

Egy jó ügy érdekében ismét összefog a hazai celeb világ. Süteményt árulnak a Szent István téri adventi vásárban, ahol idén is megnyílt az Együtt az Autistákért Alapítvány jótékony süti shopja. A vásárlók nemcsak finom bejglikkel és mézeskalácsokkal térhetnek haza, hanem egy új, állatasszisztált foglalkozás elindítását is támogathatják az autizmussal élő gyermekek számára.
A Szent István téri adventi vásár Európa egyik legszebb és legkedveltebbje. Rengetegen látogatják külföldiek és magyarok egyaránt. Minden héten izgalmas programok, koncertek várják azokat akik magukba szívnák a karácsonyi hangulatot. Most hétvégén pedig amellett, hogy jól érezzük magunkat finom sütemények vásárlásával egy jó ügy mellé állhatunk.
Már hagyománynak mondható az adventi sütivásár ahol minden évben magyar celebektől vásárolhatunk isteni bejglit vagy mézeskalácsot.