Édes összefogás az autizmussal élő gyermekekért

A Szent István téri adventi vásár Európa egyik legszebb és legkedveltebbje. Rengetegen látogatják külföldiek és magyarok egyaránt. Minden héten izgalmas programok, koncertek várják azokat akik magukba szívnák a karácsonyi hangulatot. Most hétvégén pedig amellett, hogy jól érezzük magunkat finom sütemények vásárlásával egy jó ügy mellé állhatunk.

Már hagyománynak mondható az adventi sütivásár ahol minden évben magyar celebektől vásárolhatunk isteni bejglit vagy mézeskalácsot.