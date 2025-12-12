Hiánypótló művek az MMA Kiadó gondozásában

A könyvbarátok jól tudják: a könyvnek saját, semmivel össze nem téveszthető illata van. Akár új, akár régi kötetet veszünk kézbe, különleges élményben van részünk. Az MMA Kiadó vadonatúj, hiánypótló albumai is ezt az ellenállhatatlan „könyvillatot” árasztják, miközben tartalmuk is gazdag meglepetéseket tartogat.
A Magyar Művészeti Akadémia szinte minden művészeti területet felölel, így az MMA Kiadó köteteinek tematikája is rendkívül sokszínű. Küldetésük, hogy a művészeti értékek, alkotói teljesítmények és az ezekhez kapcsolódó kutatások méltó formában kerüljenek a nagyközönség elé.
A Művészeti Akadémia elnöke különösen büszke azokra a kiadványokra, amelyek valódi űrt töltenek be a hazai művészeti könyvpiacon.