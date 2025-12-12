Hiánypótló művek az MMA Kiadó gondozásában

A Magyar Művészeti Akadémia szinte minden művészeti területet felölel, így az MMA Kiadó köteteinek tematikája is rendkívül sokszínű. Küldetésük, hogy a művészeti értékek, alkotói teljesítmények és az ezekhez kapcsolódó kutatások méltó formában kerüljenek a nagyközönség elé.

A Művészeti Akadémia elnöke különösen büszke azokra a kiadványokra, amelyek valódi űrt töltenek be a hazai művészeti könyvpiacon.