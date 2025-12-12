Szőlő utca újratöltve – tovább lovagol a baloldal az egyszer már elhasznált témán

Politikai rágalomhadjárat, amiről már az elején kiderült, hogy bizonyítékok nélkül lendült támadásba a komplett baloldal.

Egyszer már lecsengett, most mégis újra felpörgették a Szőlő utcai álhírbotrányt.

A Központi Nyomozó főügyészség nyomozni kezdett az ügyben. A Szőlő utcai fiatal korúak börtönének igazgatóját Juhász Péter Pált és élettársát májusban le is tartóztatták emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával. Juhászt meggyanúsították lőfegyverrel való visszaélés, pénzmosás, közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével is. Bűnügyi felügyeletbe került egy másik nő is, aki bizonyítékokat tüntethetett el.

Közben a volt politikus Juhász Péter újabb felvételeket hozott nyilvánosságra, amelyen erőszakos cselekmények láthatók. Ezen a megbízott igazgató fizikailag bántalmazza az intézet lakóit.

Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével, amelynek során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás folyik. Köztük Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgatóval és egy rendészeti vezetővel szemben.

Az ellenzék azóta is igyekszik napirenden tartani az ügyet, és folyamatos csúsztatásokkal informálják félre a közvéleményt. A Szőlő utcai intézményt ugyanis rendszeresen gyermekotthonként emlegetik, holott az javító intézet, ahová olyan fiatalokat küldenek, akik valamilyen bűncselekményt követtek el. Az intézményben 57 olyan fogvatartott van, akiknek a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatását. Ezek közül négyen szexuális erőszak, hárman emberölés, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés, öten lopás miatt, egy ember kerítés, öt fiatal súlyos testi sértés, valamint magánlaksértés, zsarolás, kifosztás, személyi szabadság megsértése, valamint, jármű önkényes elvétele, illetve kábítószer-kereskedelem és garázdaság miatt van az intézményben.