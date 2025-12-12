A Tisza-paradoxon: baloldali terv új köntösben – a háttérben a „régi gárda”

Megy a terelés a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagjával kapcsolatban, Magyar Péter pedig mindenáron próbálná bizonygatni, hogy a közel öt milliárdos megszorítást tartalmazó program nem az övéké, az emberei pedig, akik ezt kidolgozták, nem az ő emberei.

Először augusztusban szivárgott ki egy belső dokumentum, ami arról tanúskodott, hogy progresszív adót vezetne be a Tisza Párt. Az Index által megszerzett tervezet bemutatta, hogy több kulcsos adó váltaná a jelenlegi egy kulcsosat, annak minden hátrányával együtt. Magyar Péter a dokumentumot ócska hamisítványnak titulálta.

Csakhogy az Index a néhány oldalas dokumentum után megszerezte az általa a Tisza Pártnak tulajdonított egész, több mint 600 oldalas adó és gazdasági programját, ami lényegében ugyanezt tartalmazza, több száz oldalban kifejtve, hogy hogyan zsigerelnék ki a családokat progresszív adórendszerükkel.

Vagyis újból kirajzolódik Magyar Péter és pártjának totális baloldali, meg liberális, meg globalista identitása.

Ki az? Szürke kardigánja van, régi komcsi káder és 600 oldalas megszorító csomagot készít hobbiból?

Úgy van: Lengyel László... Ő ugyan tagadja, de rajta van a kézjegye a megszorító csomagról sszóló dokumentumon. Azzal védekezik, hogy csak önszorgalomból készítette. Alapos munkát végzett a Tiszának.

Részletek a Célpontban.