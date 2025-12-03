NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Olyan rossz állapotban van az egyik budapesti híd, hogy felújítás nélkül forgalomkorlátozás jöhet

Olyan rossz állapotban van az egyik budapesti híd, hogy felújítás nélkül forgalomkorlátozás jöhet

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, miközben már az Árpád hídnál is észlelhetők problémák.

Vágólapra másolva!

Az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz” – jelentette ki az InfoRádióban Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója, úgy vélekedve, hogy „egy jó erős karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon sok a korrózió a hídon, nagyon erősen oda kellene rá figyelni. A Rákóczi híd viszonylag fiatal, viszont az átadása óta nem került sor rajta felújításra. Nem igényli még a felújítást, 2011-re újrafestették, de sajnos a víz fölötti részeket nem, itt is viszonylag kisebb munkákkal megúszták”.

 

Továbbiak a témában