Olyan rossz állapotban van az egyik budapesti híd, hogy felújítás nélkül forgalomkorlátozás jöhet

Az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz” – jelentette ki az InfoRádióban Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója, úgy vélekedve, hogy „egy jó erős karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon sok a korrózió a hídon, nagyon erősen oda kellene rá figyelni. A Rákóczi híd viszonylag fiatal, viszont az átadása óta nem került sor rajta felújításra. Nem igényli még a felújítást, 2011-re újrafestették, de sajnos a víz fölötti részeket nem, itt is viszonylag kisebb munkákkal megúszták”.